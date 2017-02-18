Боевики ударили по Трудовскому: Украина потеряла технику Поздно вечером 17 февраля боевики нанесли артиллерийский удар по населенному пункту Трудовское, что на Мариупольском направлении. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО. По предварительным данным террористы били артиллерией калибра 122 миллиметра одновременно с двух направлений. В результате обстрела уничтожено один автомобиль и повреждено 7 единиц автомобильной техники украинской армии. Также повреждения получили три автомобиля волонтеров. Потери среди военных и гражданских пока не известны. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама