04.02.17 13:571480
Боевики ударили по Трудовскому: Украина потеряла технику
|18.02.17 10:35
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Поздно вечером 17 февраля боевики нанесли артиллерийский удар по населенному пункту Трудовское, что на Мариупольском направлении.
Поздно вечером 17 февраля боевики нанесли артиллерийский удар по населенному пункту Трудовское, что на Мариупольском направлении.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.
По предварительным данным террористы били артиллерией калибра 122 миллиметра одновременно с двух направлений.
В результате обстрела уничтожено один автомобиль и повреждено 7 единиц автомобильной техники украинской армии. Также повреждения получили три автомобиля волонтеров.
Потери среди военных и гражданских пока не известны.