Калифорнию накрыл мощный ураган (видео)

Сильный шторм с ветром и ливнями обрушился на южную и центральную Калифорнии в пятницу, 17 февраля. В результате этого по меньшей мере один человек погиб.

Новость сообщает «Пресса Украины».

Из-за мощной стихии были отменены почти 300 авиарейсов в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Ливни затопили жилые районы. Власти эвакуируют жителей, есть угроза схода селевых потоков.

Уже есть первая жертва стихии. Так, в одном из районов Лос-Анджелеса, погиб 55-летний мужчина через удар током – обрывает электропровода сильный ветер, валит столбы.

Синоптики утешительных прогнозов не дают. Так, Национальная метеорологическая служба заявила, что затопления все еще возможны в штате.

Тем временем в Калифорнии ситуация и так сложная. Власти штата мобилизовали бойцов Нацгвардии. Более 20 тысяч военнослужащих готовы помочь населению в случае прорыва крупнейшей в США Оровилльской плотины. Экстренные службы пытаются не допустить катастрофу, срочно эвакуируют жителей ближайших городов.

Напомним, непогода, которая бушует в юго-западном регионе Франции, привела к обесточиванию более 250 тысяч домов. Борются с последствиями шторма около 1,5 тысячи человек. В стране объявлен красный уровень опасности.