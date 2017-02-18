В Николаеве сожгли автомобиль (видео)

18.02.17 10:19Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

Вечером в пятницу, 17 февраля, на автомобильной стоянке возле гостиницы «Николаев» неизвестные подожгли автомобиль Subaru Forester.

«Субару» был припаркован на охраняемой автомобильной стоянке. Пожар одновременно заметили охранник стоянки и девушка только-что припарковавшая свою машину.

Они немедленно вызвали пожарных. Буквально через несколько минут на место происшествия прибыли два пожарных расчета, которые быстро потушили пылавший автомобиль. Однако, к этому времени вся передняя часть авто полностью выгорела. Автомобиль не подлежит восстановлению.

По словам очевидцев, злоумышленник поджог заранее пролитую «бензиновую дорожку» примерно в 10 метрах от машины. Пламя пробежало по асфальту и тут же перекинулось на автомобиль, очевидно обильно политый до этого бензином.

Как поджигатель попал на стоянку пока не ясно — территория со всех сторон хорошо ограждена, освещена и охраняется. Тем не менее, злоумышленнику удалось беспрепятственно скрыться.

Сожженный «Субару Форестер» принадлежит известному николаевскому предпринимателю Игорю Скворцову, владельцу гостиницы Николаев. Как сообщали «Новости-N», его уже несколько месяцев шантажируют неизвестные, пытаясь заставить платить дань. Предпринимателю трижды били окна в доме, поджигали офисное помещение, расположенное рядом с гостиницей.

Все обращения в полицию по этому поводу ни к чему не привели — ни самих шантажистов, ни исполнителей «акций устрашения» так и не нашли. Игорь Скворцов не единственный, кого пытаются обложить данью

В течение последних месяцев десятки николаевских предпринимателей подверглись шантажу. Многие из них сочли за благо согласиться платить дань, не веря в возможности полиции их защитить.

Отметим, что с начала месяца в Николаеве сожгли уже второй автомобиль, принадлежащий бизнесмену. 1 февраля во дворе дома по ул. Адмиральской, 31 был подожжен "Мерседес", принадлежащий николавскому бизнесмену чеченского происхождения Азамату Цитиеву.

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