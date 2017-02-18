04.02.17 13:571480
В Николаеве ученик принёс гранату — похвастаться
|18.02.17 09:05
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Опасный предмет в руках ученика увидели педагоги, подняли тревогу и вызвали полицию. К счастью, взрывчатка оказалась учебной.
Опасный предмет в руках ученика увидели педагоги, подняли тревогу и вызвали полицию. К счастью, взрывчатка оказалась учебной.
Около 10:00 часов утра в полицию Корабельного района поступило сообщение об обнаружении в помещении технического училища гранаты.
Специалисты взрыво-технической службы ГУНП в Николаевской области, осмотрев взрывчатку, сделали вывод, что находка - это учебная граната "Ф-1".
18-летний учащийся объяснил правоохранителям, что такой «сувенир» он приобрел около одного из рынков города у неизвестного мужчины за 100 грн. и просто хотел пошутить с товарищами.
Как известно из "Новостной Николаев", изъятое направлено на исследование.
"С парнем полицейские провели профилактическую беседу о недопустимости таких поступков, а также разъяснили ученику основные правила обращения с опасными, подозрительными предметами и возможные трагические последствия, которые могут наступить в случае пренебрежения ими", - отчитались в отделе коммуникации полиции Николаевской области.