В Николаеве ученик принёс гранату — похвастаться

Опасный предмет в руках ученика увидели педагоги, подняли тревогу и вызвали полицию. К счастью, взрывчатка оказалась учебной.

Около 10:00 часов утра в полицию Корабельного района поступило сообщение об обнаружении в помещении технического училища гранаты.

Специалисты взрыво-технической службы ГУНП в Николаевской области, осмотрев взрывчатку, сделали вывод, что находка - это учебная граната "Ф-1".

18-летний учащийся объяснил правоохранителям, что такой «сувенир» он приобрел около одного из рынков города у неизвестного мужчины за 100 грн. и просто хотел пошутить с товарищами.

Как известно из "Новостной Николаев", изъятое направлено на исследование.

"С парнем полицейские провели профилактическую беседу о недопустимости таких поступков, а также разъяснили ученику основные правила обращения с опасными, подозрительными предметами и возможные трагические последствия, которые могут наступить в случае пренебрежения ими", - отчитались в отделе коммуникации полиции Николаевской области.