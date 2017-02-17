В Минске прошел митинг "тунеядцев" - он продлился всего час

17.02.17 20:29Сколько просмотров этой статьи283Сколько комментариев этой статьи0

Более тысячи людей вышли на "Марш рассерженных белорусов".

Вечером 17 февраля в Минске пошлее митинг "рассерженных белорусов". Люди вышли высказаться против декрета о социальном иждивенчестве, так называемом законе о тунеядцах.

Как передает kp.by, на Октябрьскую площадь в центре города пришли более тысячи человек. Митинг начался в 18 вечера и закончился уже через час с небольшим.

Я благодарен тем, кто в этой запуганной стране нашел в себе силы сказать: "Хватит, нет, мы люди, мы не позволим так с собой!" - кричал перед собравшимися оппозиционер Николай Статкевич, ранее претендовавший на президентское кресло.

Далее толпа двинулась к зданию министерства по налогам и сборам под песни Brutto и Лявона Вольского. Правда, оттуда никто не вышел - в здании министерства уже не горел свет.

  • Мы показали нашу решимость, волю и стремление быть свободными хозяевами в своей стране! - провозгласил один из организаторов акции. - Расходимся!

Рядом с министерством отдельно выступили белорусские анархисты под черно-красными флагами. Под барабанную дробь они растянули транспаранты с надписями: "Тунеядцы всех стран, объединяйтесь!" и "Слезай с шеи, государство!".

Вечер закончился потасовкой между ними и правоохранителями в штатском. У анархистов отобрали черно-красные флаги.

Но не все остались довольны акцией. В социальных сетях минчане жалуются на пробки, которые создали митингующие. Также многие засомневались в действенности оппозиционеров.

Некоторые назвали акцию самой масштабной с 2010 года - журналисты говорят, что на митинг сегодня пришли до 7 тысяч людей. Шесть лет назад тысячи протестующих также вышли на Октябрьскую площадь, но были разогнаны силовиками.

СПРАВКА

Люди протестовали против декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества", который президент Беларуси подписан в 2015 году.

Согласно нему белорусы, которые официально работали менее 183 календарных дней в году, должны заплатить дополнительный налог.

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