03.02.17 20:171420
Жилой сектор Авдеевки вновь попал под обстрел
|17.02.17 19:32
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На Донбассе погиб один военный, еще трое получили ранения
На Донбассе погиб один военный, еще трое получили ранения
. Жилые кварталы Авдеевки находятся под артиллерийским обстрелом со стороны сепаратистов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"Просто сейчас происходит обстрел Авдеевки. Есть, по крайней мере, два попадания в жилой сектор. Ранены двое мирных жителей. Поврежден газопровод", – говорится в сообщении.
Также сообщается, что сегодня Авдеевка была многократно обстреляна из 120-мм минометов, танков, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме того, на донецком направлении были обстреляны Новоселовка Вторая, Зайцево, Новолуганское и Пески.
На мариупольском направлении противник вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия Водяному, Талаковку, Широкино и Гнутовому.
На луганском направлении из 120-мм минометов и противотанковых ракетных комплексов обстреляли Крымское, а из гранатометов – Новоалександровку и Катериновку.
Всего по состоянию на 18.00 пятницы зафиксировано 32 обстрела. Трое военных ранены, один боец погиб.