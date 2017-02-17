Жилой сектор Авдеевки вновь попал под обстрел

На Донбассе погиб один военный, еще трое получили ранения

. Жилые кварталы Авдеевки находятся под артиллерийским обстрелом со стороны сепаратистов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Просто сейчас происходит обстрел Авдеевки. Есть, по крайней мере, два попадания в жилой сектор. Ранены двое мирных жителей. Поврежден газопровод", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что сегодня Авдеевка была многократно обстреляна из 120-мм минометов, танков, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, на донецком направлении были обстреляны Новоселовка Вторая, Зайцево, Новолуганское и Пески.

На мариупольском направлении противник вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия Водяному, Талаковку, Широкино и Гнутовому.

На луганском направлении из 120-мм минометов и противотанковых ракетных комплексов обстреляли Крымское, а из гранатометов – Новоалександровку и Катериновку.

Всего по состоянию на 18.00 пятницы зафиксировано 32 обстрела. Трое военных ранены, один боец погиб.