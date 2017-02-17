В Николаеве легковушка сбила двух пешеходов - мать и дочь

Вечером в пятницу, 17 февраля, на пересечении проспекта Центрального (Ленина) и ул. Маршала Василевского в Николаеве, автомобиль Opel Vectra сбил двух пешеходов

Как сообщают "Новости N", «Опель» ехал по проспекту, со стороны Херсонского шоссе, в крайнем левом ряду. На перекрестке с ул. Маршала Василевского автомобиль сбил двух женщин, переходивших улицу справа налево по ходу движения транспорта. Одну из женщин автомобиль ударил бампером, она упала на капот и разбила лобовое стекло. Вторую автомобиль сбил правым боковым зеркалом заднего вида.

Обеих пострадавших с места происшествия увезла «скорая». Об их состоянии ничего не известно. При оказании им первой помощи, женщины успели сообщить, что они мать и взрослая дочь.

Движение транспорта и пешеходов на этом перекрестке регулируется светофором. По словам водителя «Опеля», женщины переходили дорогу на красный сигнал. При этом, машины, ехавшие справа от него, затормозили, чтобы пропустить пешеходов, он же не заметил их, поскольку ехал в крайнем левом ряду.