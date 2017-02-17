03.02.17 20:171420
Николаевский бизнесмен заявил о рейдерском захвате
|17.02.17 18:00
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Об этом Максим Коваль написал на своей странице в соцсети Facebook.
Об этом Максим Коваль написал на своей странице в соцсети Facebook.
"Рейдерский захват частной компании с привлечением людей из добробата Азов? Титушки в масках закрывающие лица? У нас добробаты вне закона? Вызвали полицию.
Захват происходит по улице Кирова 240а. Думал, после Революции достоинства титушки наасегда ушли в прошлое. Оказывается бандитизм в Николаеве продолжается, нападение на Бизнес-центр Кирова. Титушки просто заняли территорию предприятия, пытаются взломать двери.", - рассказал Максим.