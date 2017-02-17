Николаевский бизнесмен заявил о рейдерском захвате Об этом Максим Коваль написал на своей странице в соцсети Facebook. "Рейдерский захват частной компании с привлечением людей из добробата Азов? Титушки в масках закрывающие лица? У нас добробаты вне закона? Вызвали полицию. Захват происходит по улице Кирова 240а. Думал, после Революции достоинства титушки наасегда ушли в прошлое. Оказывается бандитизм в Николаеве продолжается, нападение на Бизнес-центр Кирова. Титушки просто заняли территорию предприятия, пытаются взломать двери.", - рассказал Максим. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама