Николаевский бизнесмен заявил о рейдерском захвате

17.02.17 18:00Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

Об этом Максим Коваль написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Рейдерский захват частной компании с привлечением людей из добробата Азов? Титушки в масках закрывающие лица? У нас добробаты вне закона? Вызвали полицию.

Захват происходит по улице Кирова 240а. Думал, после Революции достоинства титушки наасегда ушли в прошлое. Оказывается бандитизм в Николаеве продолжается, нападение на Бизнес-центр Кирова. Титушки просто заняли территорию предприятия, пытаются взломать двери.", - рассказал Максим.

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