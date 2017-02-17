Семеро военных стали жертвами лавины в Казахстане

17.02.17 16:40Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

В силовых ведомствах Республики Казахстан сообщили первые подробности спасательной операции по спасению военнослужащих, которых накрыла лавина снега.

Новость сообщает «Пресса Украины».

Как рассказал официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов, под снежным покровом обнаружили тела семи военнослужащих. Еще 16 бойцов Вооруженных сил Казахстана удалось спасти на месте схода лавины.

«Количество спасенных возросло с десяти до 16 человек. Погибших – как и ранее семь», - сказал Иманкулов.

Пока неизвестно, сколько еще военнослужащих находится под лавиной.

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