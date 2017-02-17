Молодой вор оправдывал свою кражу любовью и безденежьем

17.02.17 15:45Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

В ночь перед Днем святого Валентина изрядно выпивший 21-летний житель Арбузинского района сорвал замок с двери местного бара и вынес семь бутылок спиртного.

Позже, в полиции, он объяснил, что пошел на кражу ради понравившейся девушки – уж больно хотелось ее угостить и удивить. Но денег на такой жест не было…

Парень знал, что в баре установлена камера видеонаблюдения. Поэтому он демонстративно положил деньги перед кассой за взятую бутылку алкоголя. Выпил он ее здесь же. Однако после принятой порции спиртного его «благородство» закончилось. Поэтому он взял еще четыре бутылки водки, прихватил для девушки два пива и шоколадку и ушел.

По дороге на свидание часть краденого вор выпил, кое-что растерял, оставив подругу без угощения.

Утром владелец бара увидел, что заведение «посещали» посторонние, а с полок исчезли алкогольные напитки. Вора выдала камера видеонаблюдения. События той ночи парень, которому грозит до шести лет лишения свободы, помнит частично. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

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Пятница, 17.02.2017

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