В Брянке арестовали четырех военных РФ за ограбление женщины

17.02.17 12:45Сколько просмотров этой статьи35Сколько комментариев этой статьи0

Работники военной комендатуры в Брянке арестовали четырех военных РФ, которые ограбили и попытались изнасиловать местную женщину.

Об этом рассказали в пресс-службе ГУР, новость передает «Пресса Украины».

«15 февраля с.г. арестовали четырех военнослужащих 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ, которые ограбили местную жительницу, нанесли ей телесные повреждения и пытались изнасиловать», - говорится в сообщении.

Разведчики рассказали, что наблюдается осложнение криминогенной обстановки на временно оккупированных территориях Украины.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности РФ и спецслужба «ДНР» начали принудительно отправлять на передовую боевиков, которые были недовольны деятельностью местной власти и РФ.

Напоминаем, в оккупированном населенном пункте Брянка десять российских военных дезертировали из подразделения противовоздушной обороны. Также пятеро военных получили тяжелые ранения.

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