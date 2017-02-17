В Николаеве раскрыли гнездо "ночных бабочек"

Сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Николаевской области задокументировали преступную деятельность женщины - администратора гостинично-банного комплекса, которая за денежное вознаграждение устраивала мужчинам развлечения с девушками легкого поведения.

«41-летняя злоумышленница, отведя проституткам в комплексе отдельную комнату «для ожидания», организовывала «досуг» мужчин, желающих получить платные сексуальные услуги. За такой «сервис» администратор получала по 200 гривен за каждого клиента с заработка «ночных бабочек», - рассказал и.о. начальника отдела.

В ходе проведения санкционированного судом обыска правоохранители обнаружили и изъяли у женщины деньги, полученные ею за сводничество, мобильные телефоны, тетрадь с номерами телефонов проституток и другие доказательства противоправной деятельности.

В отношении женщины «легкого поведения» составлен административный протокол по ст. 181-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Занятие проституцией», санкция которой предусматривает наказание в виде предупреждения или наложения штрафа.

Так же известно из "Новостей N" что, следственным отделением Ингульского отдела полиции ГУНП в Николаевской области проводятся следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.302 УК Украины «Создание или содержание мест разврата и сводничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Решается вопрос об избрании в отношении администратора меры пресечения.