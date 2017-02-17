Обострение в зоне АТО: трое погибших, 10 раненых

Всего позиции военных обстреляли 66 раз. За сутки 16 февраля в зоне АТО 66 раз открывался огонь по украинским силам. В результате трое военных погибли, 10 получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На Донецком направлении из минометов различных калибров обстреливали Авдеевку, Каменку, Пески, Зайцево, Верхнеторецкое. Из гранатометов и стрелкового оружия били по Каменке, Зайцево, Авдеевке, Пескам. По Зайцево огонь вел снайпер. По украинским позициям в районе Авдеевки бил танк.

На Луганском направлении из 120 и 82 мм минометов боевики обстреляли Крымское. Из гранатометов и стрелкового оружия - Лобачево, Новозвавновку, Станицу Луганскую и Новоалександровку.

На Мариупольском направлении из 120 и 82 мм минометов обстреливали Широкино и Павлополь, а из гранатометов и стрелкового оружия - Марьинку, Новотроицкое, Новоселовку, Водяное, Лебединское, Широкино, Павлополь, Гнутово. По Широкино вели огонь БТР и БМП. Из противотанковых ракетных комплексов была обстреляна Богдановка.

В ДНР заявляют о 1048 обстрелах своих позиций.