Россиянину дали пять суток за крики "Донбасс - в состав России!" [видео]

Нацбол Тимофей Ермаков сорвал брифинг представителя ОБСЕ Мартина Сайдика.

Россиянину дали пять суток за провокацию на брифинге ОБСЕ в Минске. Решение о наказании приняли 16 февраля в одном из районных судов белорусской столицы.

Об этом сообщил местный портал tut.by.

Во время выхода к журналистам представителя ОБСЕ Мартина Сайдика 15 февраля, представитель "Другой России" Тимофей Ермаков кричал: "Другая Россия!", "Руки прочь от Донбасса!", "Порошенко — убийца!" и "Донбасс — в состав России!".

Также с ним был еще один парень и две девушке. Они начали разбрасывать листовки, после чего Сайдику пришлось удалиться и рассказать о результатах переговоров позже.

Действия Ермакова минские правоохранители сочли хулиганством. МИД Беларуси назвал инцидент "сознательной провокацией".

"Другая Россия" - незарегистрированная партия, выросшая из движения национал-большевиков, созданного Эдуардом Лимоновым. В своем Twitter он подтвердил факт ареста Тимофея Ермакова. В следующий раз переговоры с Минске пройдут 1 марта.