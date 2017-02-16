В Николаеве нацгвардеец спас жизнь двум людям на месте ДТП

Став свидетелем ужасной аварии, офицер Национальной гвардии Украины не растерялся и бросился на помощь.

Авто загорелось спустя несколько минут после того, как нацгвардеец вытащил из него водителя и пассажира.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины, новость передает сайт ДИКЕ ПОЛЕ со ссылкой на Час Пик.

На днях в Николаеве на пересечении проспекта Богоявленского с проспектом Мира, в районе центрального автовокзала произошло дорожно-транспортное происшествие. Девушка на автомобиле «Nissan Qashqai», не справившись с управлением, на высокой скорости врезалась в столб.

Свидетелем ужасного дорожно-транспортного происшествия стал офицер воинской части 3039 Национальной гвардии Украины старший лейтенант Сергей Ставниченко. Вовремя сориентировавшись в ситуации, он немедленно бросился спасать пострадавших из разбитого авто, за несколько минут до того как оно загорелось. Сергей проявил личное мужество и решительность в чрезвычайной ситуации, тем самым спас двух граждан.

Я не мог поступить по-другому, – скромно отметил гвардеец.

Девушка, которая сидела за рулем, получила перелом челюсти, а у ее пассажира сломана нога, однако оба остались живы, благодаря своевременным и решительным действиям офицера Национальной гвардии Украины.