Аваков пообещал России десятки тысяч убитых

16.02.17 15:16Сколько просмотров этой статьи42Сколько комментариев этой статьи0

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предупредил, что в случае ввода Россией своих войск на Украину Запад ждут «катастрофические» последствия и толпы беженцев.

По его словам, Украина готова дать отпор «путинской агрессии», если европейские страны предоставят Москве свободу действий.

Глава МВД Украины предупредил, что в случае нападения Украина может потерять независимость и даже перестать существовать как государство, но Россия при этом так же не сможет справится с последствиями.

«Я не уверен, что путинский режим сможет выдержать потери, которые будут исчисляться десятками тысяч убитых. Украинская армия в настоящее время насчитывает 250 тысяч солдат. Кроме того, у нас есть 130 тысяч полицейских, пограничников и бойцов Национальной гвардии. Решать судьбу Украины за нашими спинами невозможно. Если Путин решит усилить свою агрессию и попытается решить вопрос военным путем, результат будет катастрофическим», - заявил Аваков.

Также министр заметил, что при таком сценарии западные страны ждет очередной миграционный кризис.

«На границе ЕС тогда возникнут обширные территории, где будет заправлять хорошо вооруженный марионеточный режим России, а в Евросоюз хлынут толпы беженцев», - сказал он.

В завершение своей речи Арсен Аваков призвал Европу не бросать Украину, заявив, что страны ЕС «не имеют права выступать на стороне России».

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Четверг, 16.02.2017

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