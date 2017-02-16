На Николаевщине мужчина надругался над знакомой

Ранним утром 14 февраля в Вознесенском районе в дом 25-летней женщины, через металлопластиковое окно, проник незнакомец. Женщина проснулась от того, что ее кто-то стянул с кровати. Открыв глаза, она увидела незнакомца в надвинутой на лицо шапке.

Зажав ей рот рукой и урожая расправой маленькому ребенку, мужчина избил девушку и изнасиловал неестественным путем. А затем приказал лечь на кровать лицом вниз и не подниматься.

Насильник скрылся, прихватив золотое кольцо хозяйки, мобильный телефон, электродрель и 350 гривен.

Однако на свободе он гулял недолго. Через несколько часов полиция задержала его при попытке сбыть отобранное кольцо.

Этот 33-летний житель того же села отрицал свою причастность к преступлению, но в при обыске в его доме нашли телефон потерпевшей. Вернули владелице и электродрель, которую преступник успел продать.

Насильнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.