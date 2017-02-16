В московском НИИ геронтологии медсестры подрались с сиделками из Украины из-за гибели Гиви

В московском НИИ геронтологии медсестры подрались с сиделками из Украины, которые отмечали гибель командира ополчения ДНР Михаила Толстых, известного как Гиви.

Информацию об инциденте сообщил в эфире «Вести FM» Владимир Соловьев, передает "Информинг".

Во время дежурства украинские сиделки праздновали гибель Гиви. Распивая спиртные напитки, они подняли тост за его смерть. При этом женщины, отмечается в сообщении, желали смерти лидерам Донецкой народной республики. Это возмутило медсестер НИИ геронтологии. Они сделали сиделкам замечание. Между женщинами разгорелась ссора, которая переросла в драку. Разнимали медсестер и сиделок врачи больницы. Инцидентом в НИИ геронтологии заинтересовались в московской полиции.

В больнице рассказали, что украинки не могут работать в государственной больнице. Как отметил врач Александр Мясников, вероятнее всего сиделки являются работницам частной фирмы, предоставляющей услуги по уходу за больными на платной основе.

Напомним, командир ополчения ДНР Михаил Толстых (Гиви) погиб 8 февраля в собственном кабинете на базе возглавляемого им батальона «Сомали. По мнению руководства ДНР, он был убит в результате теракта, организованного Киевом.