Катастрофа MH17: Bellingcat назвал имя вероятного организатора перевозки "Бука"

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat установила, что транспортировку зенитно-ракетной установки "Бук", из которой был сбит MH17, организовал российский генерал-майор Сергей Дубинский.

Согласно докладу, Дубинский известен также как боец "вооруженных сил" так называемой ДНР под позывным "Хмурый". По данным экспертов, транспортировкой "Бука" занимались служащие 69-й отдельной бригады материально-технического обеспечения вооруженных сил России.

К такому выводу эксперты Bellingcat пришли, изучив фотографий в соцсетях военных, которые были сделаны в Ростовской области во время транспортировки установки.

Напомним, международная команда журналистов-расследователей из проекта Bellingcat подготовила два доклада, в которых содержатся новые подробности об обстоятельствах катастрофы в 2014 году Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines под Донецком.

Один из докладов Bellingcat о "Хмуром", второй не будут публиковать вовсе, так как он содержит информацию, которая может навредить следствию.