Сутки в АТО: один военный погиб, трое ранены

16.02.17 08:07Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Всего зафиксировано 49 обстрелов

За сутки 15 февраля в зоне АТО один украинский военный погиб, трое получили ранения, еще один боец - травмы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На мариупольском направлении из минометов и БМП обстреливали Водяное. Из БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Широкино, Гнутово, Водяное, Павлополь. По Новотроицкому огонь вел снайпер.

На донецком направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов вели огонь по украинским позициям в районе Авдеевки, Опытного и Новоселовки Второй, а из гранатометов били по Зайцево и Пескам.

На луганском направлении - из минометов и гранатометов оккупанты обстреляли Крымское, Новоалександровку и Новозвановку. Снайпер вел огонь по нашим позициям вблизи Лобачева.

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Четверг, 16.02.2017

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