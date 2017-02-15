Боевики «АТО» оставили без работы рабочих Алчевского меткомбината в ЛНР

15.02.17 19:32Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

В результате блокады Донбасса боевиками «АТО» остановил свою работу Алчевский металлургический комбинат, расположенный на территории ЛНР и принадлежащий украинским и российским собственникам.

Об этом сообщает издание «РБК-Украина» со ссылкой на источник в руководстве предприятия.

По словам представителя предприятия, Алчевский металлургический комбинат остановлен из-за отсутствия сырья, потому что блокирована железная дорога. Металлургический комбинат несет сейчас значительные убытки.

В то же время сотрудники комбината все еще продолжают выходить на работу, но, в основном, занимаются ремонтными работами.

Напомним, Алчевск находится на территории, контролируемой ЛНР.

Как сообщалось ранее, блокада Донбасса может оставит без работы более 22 тысяч человек.

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Среда, 15.02.2017

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