02.02.17 07:371300
Боевики «АТО» оставили без работы рабочих Алчевского меткомбината в ЛНР
|15.02.17 19:32
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В результате блокады Донбасса боевиками «АТО» остановил свою работу Алчевский металлургический комбинат, расположенный на территории ЛНР и принадлежащий украинским и российским собственникам.
В результате блокады Донбасса боевиками «АТО» остановил свою работу Алчевский металлургический комбинат, расположенный на территории ЛНР и принадлежащий украинским и российским собственникам.
Об этом сообщает издание «РБК-Украина» со ссылкой на источник в руководстве предприятия.
По словам представителя предприятия, Алчевский металлургический комбинат остановлен из-за отсутствия сырья, потому что блокирована железная дорога. Металлургический комбинат несет сейчас значительные убытки.
В то же время сотрудники комбината все еще продолжают выходить на работу, но, в основном, занимаются ремонтными работами.
Напомним, Алчевск находится на территории, контролируемой ЛНР.
Как сообщалось ранее, блокада Донбасса может оставит без работы более 22 тысяч человек.