На один из районов Нью-Йорка напали крысы

Власти Нью-Йорка собирают экстренное заседание из-за нашествия крыс. Зафиксировано два случая заражения лептоспирозом, один летальный случай.

Сегодня вечером, 15 февраля, власти одного из мегаполисов США проведет экстренное совещание по нашествия крыс.

Известно, что житель одного из районов Нью-Йорка Бронкса умер от инфекционного заболевания лептоспироза. Эту болезнь распространяют крысы. Местные власти предоставили информацию о том, что заболевание было обнаружено еще у двух жителей Бронкса.

Пострадавшие сейчас оправились от болезни благодаря медикаментозному вмешательству. Департамент здравоохранения в связи с этим принимает необходимые меры, чтобы обезопасить городское население от грызунов.

«Болезнь может быть серьезной, но она излечима легкодоступными антибиотиками», – говорится в сообщении.

Местные власти совместно с департаментом здравоохранения настоятельно советуют жителям Бронкса избегать мест скопления крыс и тщательно мыть руки. Но местные жители сообщают, что везде полно крыс. Грызуны являются не только в зданиях, но в поездах. Ситуация близка к критической, поэтому Красный крест предоставил временное жилье для восьми семей в районе.

Ранее сообщалось, жители Калифорнии получили разрешение на возвращение домой после прорыва плотины.