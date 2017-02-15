В Абхазии российских туристов закидали камнями

Несколько человек получили легкие ушибы и порезы.

В абхазском городе Гагра автобус с российскими туристами дважды закидали камнями.

"Неустановленные личности из кустов закидали автобус камнями. Один камень внушительных размеров, разбив боковое окно, залетел в автобус, нанес легкие ушибы и порезы туристам, в том числе 5-летнему ребёнку, который сидел на кресле прямо под разбитым окном", - отмечают в агентстве.

В автобусе находилось пять детей в возрасте от двух до шести лет. После инцидента водитель остановил автобус и вызвал милицию. Правоохранители не смогли обнаружить нападавших, и автобус снова продолжил путь. Однако уже через несколько метров в автобус прилетел еще один булыжник.

"Ещё один булыжник залетел мне прямо в дверь, разбив окно и попав прямо в ногу. Отряхнувшись от битого стекла, я ещё долго не мог понять, что произошло! Нас опять догнали сотрудники милиции, которые снова пустились в погоню за этими тварями в лес, уже стреляя в воздух", - рассказывает экскурсовод.

Водителю автобуса и туристам пришлось пересесть в другой автобус и в сопровождении сотрудников ГАИ добраться до границы.