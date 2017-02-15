02.02.17 07:371300
Грузовик на полной скорости врезался в религиозное шествие, есть погибшие (видео)
|15.02.17 18:26
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Двое людей погибли, трое получили серьезные ранения в результате ДТП 13 февраля в китайской провинции Гуандун.
Двое людей погибли, трое получили серьезные ранения в результате ДТП 13 февраля в китайской провинции Гуандун.
Несколько десятков крестьян из окрестностей города Мэйчжоу проводили шествие в честь религиозного праздника поминовения предков, сообщает Daily Mail. Шли по дороге в праздничных костюмах, с музыкой и танцами.
В процессию на полной скорости врезался грузовик, перевозивший цистерну с бензином. У транспортного средства отказали тормоза, пояснил водитель. Он смог остановиться лишь тогда, когда съехал в ближайший кювет.
Инцидент случайно зафиксировал на видео мужчина, снимавший шествие. Водителя взяли под стражу.