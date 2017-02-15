Грузовик на полной скорости врезался в религиозное шествие, есть погибшие (видео)

Двое людей погибли, трое получили серьезные ранения в результате ДТП 13 февраля в китайской провинции Гуандун.

Несколько десятков крестьян из окрестностей города Мэйчжоу проводили шествие в честь религиозного праздника поминовения предков, сообщает Daily Mail. Шли по дороге в праздничных костюмах, с музыкой и танцами.

В процессию на полной скорости врезался грузовик, перевозивший цистерну с бензином. У транспортного средства отказали тормоза, пояснил водитель. Он смог остановиться лишь тогда, когда съехал в ближайший кювет.

Инцидент случайно зафиксировал на видео мужчина, снимавший шествие. Водителя взяли под стражу.