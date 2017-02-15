Генпрокуратура Украины проводит обыски в Волынском облсовете

Представители Генеральной прокуратуры Украины проводят обыски в здании Волынского областного совета для изъятия документов, связанных с добычей янтаря, сообщил глава облсовета Игорь Палица.

"Сегодня в Волынский облсовет с обысками пришла Генпрокуратура! Согласно решению знаменитого Печерского (районного – ред.) суда (Киева – ред.), следователи пришли забрать всю документацию, связанную с лицензией (предприятия – ред.) Волиньприродресурс на добычу янтаря!", — написал Палица на своей странице в Facebook.

Он отметил, что эти обыски проходят после того, как "коммунальное предприятие, которое принадлежит общине области, получило вполне законно и официально специальное разрешение на добычу янтаря". Также Палица выразил надежду, что генпрокурор Юрий Луценко разберется в законности действий своих подчиненных.

Незаконная добыча янтаря местными жителями давно процветает в Ровенской, Житомирской областях и других центрально-западных регионах Украины. На проблему ранее обратил внимание глава государства Петр Порошенко, который требовал от правоохранителей наладить эффективную работу по прекращению контрабанды янтаря.

Эксперты-экологи отмечают, что незаконная добыча и контрабанда янтаря на Украине приводит к разрушению экологии и превращает отработанные места добычи "солнечного камня" в практически безжизненную пустыню, непригодную для дальнейшего использования.