Донецкие полицейские предотвратили открытие точки продажи канабиса

В среду, 15 февраля, в поселке Сартана Донецкой области полицейские изъяли в одного из местных жителей 2 килограмма канабісу Он хотел открыть канал сбыта психотропного вещества для наркозависимых Донецкой области.

Об этом рассказали в пресс-службе Нацполиции. Новость передает "Пресса Украины".

"Злоумышленник вырастил коноплю на покинутом ферме, после чего собственноручно перетерел ее и подготовил для дальнейшей продажи. Во время обыска его жилья правоохранители выявили и изъяли несколько банок из канабисом, общий вес которого составляет около 2 килограммов", - говориться в сообщении.

По словам злоумышленника, он решил наладить сеть сбыта наркотика после того, как остался без официального источника прибыли. Он нашел заброшенное помещение, где вырастил кусты конопли. После сбора "урожая" он высушил психотропные растения, измельчил и спрятал в банках у себя дома.

В дальнейшем 63-летний житель Донецкой области планировал продавать наркозависимым спичечный коробок канабиса по 200-300 гривен, а стакан по 1000 гривен.

На данный момент открыто уголовное дело по части 1 статьи 309 УКУ - незаконное хранение наркотических веществ. Длится следствие.

Раньше сообщалось, что СБУ у местного жителя Донецкой области изъяла больше, чем 10 килограммов марихуаны стоимостью в 100 тысяч гривен.