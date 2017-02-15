«Вилкул геть», — радикалы сорвали визит нардепа в Днепропетровск

Нардеп от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул и его охранники пережили несколько неприятных минут в Днепропетровске, где Вилкул планировал встретиться с работниками «Южмаша».

Зал на 900 мест одного из домов культуры Днепропетровска (Днепра) был арендован на 13 февраля для встречи депутата Верховной Рады с работниками ГП «Южмаш».

Однако, как утверждают местные СМИ и блогеры, «ни один из работников «Южмаша» на встречу с депутатом от Кривого Рога не пришел. На встрече присутствовали только несколько десятков человек».

Возможно, другие не смогли прийти, поскольку снаружи здание блокировали активисты праворадикальных организаций, которые сами пытались прорваться в зал и вступили в схватку с полицией, используя баллончики со слезоточивым газом.

«Провел очень теплую встречу в ДК Машиностроителей с ракетостроителями. К сожалению, не все желающие смогли попасть — оголтелые нацики пытались ее сорвать. Травили людей газом, лезли по головам детей, которые занимаются в кружках.

Главное, что говорят люди — боритесь, а мы вас поддержим. Никогда нигде не работавшие экстремисты, нацики и радикалы — это не народ Украины», — написал на своей странице сам нардеп.

Оппоненты утверждают, что «Вилкул и его охранники были вынуждены бежать из дома культуры через задний выход под охраной полиции уже через несколько минут после объявленного начала мероприятия».

Справка

Крупный бизнесмен, Александр Вилкул в 2012 — 2014 годах занимал пост вице-премьер-министра Украины в правительстве Виктора Януковича, курировал региональное развитие, транспорт, строительство, ЖКХ. С ноября 2014 года депутат Верховной Рады 8-го созыва. В сентябре 2015 года был выдвинут Оппозиционным блоком кандидатом на пост главы Днепропетровска. Одержал победу в первом туре, но уступил во втором нынешнему мэру Борису Филатову.

В понедельник 13 февраля депутат Александр Вилкул зарегистрировал законопроект о внесении изменений в регламент Верховной Рады, который позволит нардепам выступать на русском языке.