Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко возмутился тем, что в Николаевской области полтора года не расследуют смерть ребенка.

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает издание "Депо". По словам Луценко, неудовлетворительной в некоторых регионах остается результативность досудебного расследования. Кое причиной этого является не проведением следственных действий с нарушением разумных сроков.

"В Николаеве длительное время органами Нацполиции не принимаются решения в производствах по фактам смертей лиц. Например, соответствующее производства от 7 месяца 15 года часть 1115 статьи по факту обнаружения трупа ребенка в реанимационном отделении больницы, досудебное расследование продолжается почти полтора года. Последняя следственное действие проведена в 7 месяцев 2015 года. Полтора года ни одного следственного действия по 115 статье ", - возмутился генпрокурор.

"Кто занимается этим делом? Вот извини, я требую крови. Если по 115 (статьи - ред.) полтора года можно не провести ни одного следственного действия, я требую крови и следователя Нацполиции, и прокуратуры", - обратился Луценко к прокурору Николаевской области Тараса Дунаса.