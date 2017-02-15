В Николаев прибыла бригада правоохранителей из Киева

15.02.17 13:24Сколько просмотров этой статьи76Сколько комментариев этой статьи0

Утром в среду, 15 февраля, в Николаевский горисполком прибыла группа оперативных сотрудников Главного управления Национальной полиции Украины? сообщает "Новости N"

Оперативники разделились на несколько групп. Одна из них зашла в земельное управление, где затребовала ряд документов по выделению земельных участков в г. Николаеве. Документы изучают в приемной начальника земельного управления Александра Мороза, который в данный момент находится в отпуске.

Вторя группа оперативников в настоящее время работает в кабинете у заместителя городского головы Антона Турупалова.

Как удалось выяснить «Новостям-N», оперативники прибыли в Николаев по поручению следователя Генеральной прокуратуры Украины, в рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст. 364 УК Украины — «Злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия».

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