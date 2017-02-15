Алчевский меткомбинат остановил работу из-за блокады железной дороги

15.02.17 12:29Сколько просмотров этой статьи8Сколько комментариев этой статьи0

Алчевский металлургический комбинат, контролируемый корпорацией "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), 13 февраля прекратил выплавку чугуна из-за нехватки железорудного сырья, поставляемого горнорудными предприятиями Украины.

Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение предприятия.

"Прекратили работу из-за блокирования дороги и нехватки железорудного сырья, поставляемого из горно-обогатительных комбинатов группы "Метинвест", - сообщили на предприятии.

Собеседник отметил, что 12 февраля было выплавлено около 4,5 тыс. тонн чугуна. "13 февраля -" ноль" по чугуну", - заявил он, не взявшись прогнозировать, когда может возобновиться работа.

Меткоммбінат с конца ноября 2016 года работал одной доменной печью, среднесуточное производство в январе составило 4-4,5 тыс. тонн чугуна. В начале февраля на несколько дней было падение выплавки стали до 3,3 тыс. тонн, которое потом выровнялось до 4,5 тыс. тонн. Также сообщалось, что кокс из "Алчевсккокса", что входит в АМК, в феврале не поставлялся на Днепровский меткомбинат, в то время как в январе поставки кокса с АМК на ДМК были на уровне 10-11 тыс. тонн.

С конца августа 2014 года до начала июня 2015 меткомбинат почти полностью простаивал. АМК - предприятие с полным металлургическим циклом. Стратегическим инвестором является ИСД. Корпорация приняла решение о слиянии ПАО "Алчевский меткомбинат" (АМК) и ПАО "Алчевский КХЗ".

Напомним, Гаріупольський меткомбинат им.Ильича (ММК) и "Азовсталь", входящие в группу "Метинвест" Рината Ахметова, снизили производство на 10% из-за сложности с доставкой сырья вследствие блокирования железной дороги на линии разграничения в зоне АТО.

Как известно, 16 декабря 2016-го бойцы добровольческих батальонов заявили, что если в течение семи дней все украинские военнопленные будут освобождены террористами, добровольцы начнут тотальную блокаду оккупированных территорий.

26 декабря добровольцы объявили о блокаде. Бывший в.а. начштаба батальона "Айдар" Валентин Лихолит пообещал не пропускать металл, уголь, древесину и промышленные партии алкоголя и сигарет.

Одним из организаторов блокады являются Анатолий Винорогодський, участие в "блокаде" также принимают народные депутаты, в частности, Семен Семенченко, Владимир Парасюк и Тарас Пастух.

25 января в знак протеста против торговли с оккупантами участники акции заблокировали железную дорогу на Луганщине между станциями Світланове и Шипілове, через что полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 279 Уголовного кодекса.

28 января в "штабе блокады" заявили, что намерены расширить акцию, а 10 февраля заявили о перекрытии железной дороги "Ясиноватая-Константиновка".

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Среда, 15.02.2017

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