В Японии офисный сотрудник расстрелял своих коллег и убежал

15.02.17 10:50Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

После стрельбы, мужчина сел в свой автомобиль и уехал неизвестном направлении.

В японском городе Камису, префектура Ибараки, сотрудник компании по выдаче кредитов расстрелял своих коллег во время рабочего дня. Об этом сообщил ТАСС, 15 февраля.

От полученных ранений один человек скончался, еще один госпитализирован. Убийца после стрельбы побежал на стоянку, сел в авто и уехал, прихватив с орудие убийства. Согласно японским законом, легально купить огнестрельное в стране невозможно.

Обычный офисный сотрудник его мог либо где-то украсть, либо купить у представителей мафии. Полиция ищет подозреваемого. Версия теракта основной не является, но мотивы преступления еще не установлены.

В августе прошлого года на острове Хонсю неизвестный открыл огонь по работникам строительной компании. В результате ранения получили четыре человека. А в июле прошлого года молодой японец зарезал 19 людей с инвалидностью и пришел в полицию сдаваться. Ранее он работал в заведении для людей инвалидностью, на которое напал.

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