Дважды раненого "киборга" осудили на три года за "кражу" флага Украины

Суд в Виннице приговорил ветерана АТО по-максимуму после устного обвинения местного чиновника.

В Винницкой области после заявления сельского головы о краже флага Украины арестовали и осудили на три года лишения свободы ветерана АТО Николая Лаврика, который получил два ранения в боях за Донецкий аэропорт. Как в итоге выяснилось, никакого письменного заявления не было, флаг не воровали, а дело сейчас пересматривает Апелляционный суд. Об этом сообщил "ТСН", 15 февраля.

По словам Лаврика в селе Бандишовка он увидел на погнутой трубе грязный потрепанный флаг Украины.

Как-то внутри все перевернулось, когда увидел. Я его и забрал. Флаг Украины не должен в таком состоянии находиться. Если он потрепанный, грязный – значит, он им не нужен. Я его забрал домой, почистил, постирал и оставил у себя, - сказал "атошник".

На следующий день сельский голова заявил, что Лаврик украл флаг, стоимость которого 300 гривен. Следовали не стали даже проверять эту информацию, и наспех собранное дело отправили в суд. В суде тоже не стали мешкать с приговором и дали ветерану по-полной - три года заключения за кражу государственного имущества стоимостью свыше 300 гривен. В начале судебного процесса Лаврик даже не обращался к услугам адвоката, но ближе к оглашению приговора понял, что "все серьезно".

Закупили такой же флаг, который стоит 65 гривен, а не 300. Но это невыгодно было правоохранительным органам: если 65, тогда не будет уголовной ответственности. То они решили оценить в 300 гривен, - сказал адвокат Александр Гардецкий.

Позже выяснилось еще некоторые обстоятельства дела, кроме надуманной цены флага - он, на самом деле, не состоял на балансе сельсовета, а сельский голова заявил, что ничего в полицию не писал, а "сообщил в устной форме - и все".

Выходит, обманул. Сейчас проведем проверку совместно с прокуратурой и дадим принципиальную оценку действиям чиновника. Мы перед ним извинились за действия своих подчиненных. Я лично был у Лаврика дома. Мы ситуацию исправим, следователи, которые действительно не провели проверку в этом уголовном производстве, будут наказаны. Если будет вина, кроме того, должностных лиц полиции и прокуратуры, мы их накажем. Никто это оставлять просто так не будет - прокомментировал руководитель местной полиции Валерий Жучковский.

А пока дело Лаврика рассматривает Апелляционный суд.