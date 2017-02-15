Сутки в АТО: Водяное обстреливали из минометов

15.02.17 09:17Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Количество обстрелов незначительно снизилось.

Всего за прошедшие сутки 14 февраля 2017 года зафиксировано 52 обстрела. Потерь среди военных ВСУ нет, сообщает штаб АТО. Напомним, за сутки 13 февраля количество обстрелов в зоне АТО выросло до 72.

На донецком направлении из минометов террористы обстреляли Каменку, Троицкое, Новоселовку Вторую, Невельское, Пески и Авдеевку, говорится в сводке. Из стрелкового оружия – Зайцево, Пески, Опытное и Новгородское. По Авдеевке вела огонь БМП боевиков.

На мариупольском направлении из 120 миллиметровых минометов обстреливали Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Павлополь, Чермалык, Лебединское, Гнутово и Широкино. По Широкино и Водяном вели огонь БМП противника. По Новотроицком – снайпер.

На луганском направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали Новоолександровку и Новозвановку.

В ДНР заявили о 509 обстрелах по своим позициям. В ЛНР же заявляют о восьми обстрелах.

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