Врачи случайно спасли от суицида школьницу из "группы смерти"

В Украине все больше говорят об интернет-сообществах, в которых подростков подталкивают к самоубийству и зарабатывают на их гибели.

За 10 дней до часа Х

Прилежная ученица элитной школы из Ивано-Франковска попала в больницу с гипертоническим кризом. Но врачи при осмотре нашли кое-что похуже, чем повышенное давление. На руке 13-летней школьницы обнаружили странные метки: вырезанный, а затем прочерченный маркером, кит, дата - 10.02 и время – 4.20. Встревоженные медики обратились в полицию.

Оказалось, болезнь помогла спасти ребенка от смерти – в этот час девочка должна была покончить с собой.

Она попала в больницу за неделю до часа Х, - рассказала "КП" в Украине" начальник сектора ювенальной превенции УПД полиции Ивано-Франковской области Алла Бойчук. – С огромным трудом удалось ее разговорить – девочка враждебно настроена к окружающим, кричала, что всех ненавидит. Удалось пообщаться только наедине - в присутствии мамы она отказывалась говорить. Между ними не налажен контакт.

С ней даже нам было трудно и, честно говоря, страшно разговаривать. Позже девочка рассказала, что значит дата на ее руке, и о кураторе одной из таких групп в соцсетях, который рассказывал, что именно она должна сделать. Правда, к тому времени школьница уже два дня не выполняла задания, и ее заблокировали.

Блокировать группу смерти бесполезно

Признания несостоявшейся юной самоубийцы обескуражили полицейских – девочка рассказала от начала до конца о смертельном увлечении молодежи и самой работе таких групп. Но так как ее аккаунт заблокировали, восстановить доступ к переписке и получить ниточки, которые выведут на кураторов, невозможно. Кроме того, усложняет задачу то, что сайт зарегистрирован не на территории Украины.

Кто подталкивает детей к суициду – устанавливают в полиции, этим людям грозит от семи до десяти лет лишения свободы за доведение до самоубийства. Но если они регистрировались также с территории другой страны, найти их будет трудно.

Киберполиция сходу обнаружила две сотни страниц участников групп смерти из Украины, из них семь – именно из Ивано-Франковска. С этими детьми будут работать правоохранители. Это члены двух сообществ – "Синий кит" и "Море китов". Сейчас в Ивано-Франковске выясняют причины самоубийства других семи подростков, покончивших с собой в прошлом году, и причины еще одной попытки суицида – состояли ли они в группах смерти.

В принципе, после обращения полиции такие группы блокирует администрация "Вконтакте". Однако на месте заблокированной группы тут же возникают новые.

Умереть в режиме он-лайн

Интерес украинских школьников к группам смерти с новой силой вспыхнул около года назад – после выхода фильма "Нерв". Фильм повествует об одноименной игре, участники которой по заданию других игроков должны выполнять задачи разного уровня сложности – с каждым разом все опаснее. Дети попадают в ловушку, выбраться из которой не так-то просто – "выход из игры" не предусмотрен. А за всем стоит вовсе не подростковая жажда адреналина, а профессионалы-манипуляторы, которые наблюдают за детской игрой со смертью.

Просмотр этого фильма является обязательным заданием, которое должны выполнить дети, начавшие смертельную игру. Индикатором начавшегося отсчета до дня их смерти являются слова "Я в игре" и отсчет от 50 до 0, что означает количество дней до самоубийства, как и в книге писательницы из Астрахани Анастасии Холовой с псевдонимом Стэйс Крамер. Книгу "50 дней до моего самоубийства" она написала в 16 лет, сейчас ей 20.

В повествовании самоубийство было всего лишь его имитацией – героиня просто начала новую жизнь с новым именем. Но детям предлагается другое – довести дело до конца.

С детьми постоянно работает манипулятор, выполнение заданий назначается на 4.20 утра неслучайно – ребенок или уже слишком устал, или еще не проснулся, и в таком состоянии может сделать все, лишь бы ему позволили отдохнуть, - отмечают правоохранители. – В течение всего времени детям внушают, что они никому не нужны. И в конце ребенок действительно может запросто прыгнуть с высотки, если ему так прикажет куратор.

Когда ребенок рассказывает о своих проблемах, текст записывается, на это аудио накладывается музыка.

В группе обсуждают все проблемы ребенка, о которых он рассказал, и предлагают единственный выход – самоубийство, - говорят в Департаменте киберполиции Нацполиции Украины. –. После этого человек делает последний шаг.

Умереть дети должны перед включенной веб-камерой – в режиме онлайн. Затем это видео организаторы групп смерти продают на каналы в сети Интернет или Darknet. На них зарабатывают так же, как на роликах в Youtube.

В "игру" принимают не всех

В "игру" попасть не так-то просто, в сообщество принимают далеко не всех.

Берут тех, кто докажет свое желание умереть, - рассказала "КП" в Украине" одна из бывших участниц опасных игр Ангелина. – Странички кандидатов, подавших заявку, кураторы долго мониторят – и, если находят подтверждение намерения покончить с собой, принимают в группу. Должны быть депрессивные записи, музыка, фото. Затем тебе объясняют, что в этом мире ты никому не нужен, и единственный выход – суицид. "Прилетит синий кит и заберет тебя в тихий дом" - так они пишут.

После приема в сообщество куратор общается с игроком в личной переписке. Ему высылают 50 заданий, которые тот должен выполнить – по одному в день.

В подтверждение участники отправляют куратору фото или видео выполненного задания, - отмечает Ангелина. – Среди заданий – обязательное нанесение себе ран, в первую очередь - нужно лезвием вырезать на теле кита.

Также – буквы и цифры на груди (F58, R86 - какие скажет куратор), кресты. Нужно слушать депрессивную музыку, прочитать книгу "50 дней до моего самоубийства", посмотреть фильм "Нерв". Если ты не выполняешь хоть одно из заданий, твою страницу блокируют.

КАК БЫТЬ РОДИТЕЛЯМ

Сотрудники киберполиции дали советы, которые помогут предотвратить детские суициды

Уделять больше внимания психологическому состоянию ребенка;

Проверять кожные покровы ребенка на наличие повреждений. В случае их обнаружения - выяснять обстоятельства, при которых они появились. Особое внимание обращать на повреждения различного рода в форме кита;

Проверять учетные записи (аккаунты) ребенка в социальных сетях и группы, в которые входит аккаунт. Проверять содержание общения в частных чатах;

Обращать внимание на круг общения ребенка;

Пытаться занять свободное время ребенка спортивными или культурными секциями;

Обязательно контролировать, которые фото- и видеофайлы находятся в гаджетах ребенка;

Устанавливать функцию "родительский контроль" на всех гаджетах ребенка.