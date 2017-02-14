Полиция Киева перейдет на усиленный режим 18-22 февраля

14.02.17 14:54Сколько просмотров этой статьи70Сколько комментариев этой статьи0

Во всех регионах страны запланированы мероприятия ко Дню Героев Небесной сотни.

Полиция Киева перейдет на усиленный режим несения службы на время проведения мероприятий, приуроченных ко Дню Героев Небесной сотни с 18 по 22 февраля. Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины во вторник, 14 февраля.

По информации Нацполиции, во всех регионах страны запланированы мероприятия ко Дню Героев Небесной сотни.

"С целью обеспечения публичного порядка и безопасности граждан в территориальных подразделениях планируют при необходимости развернуть деятельность оперативных штабов, в состав которых войдут представители полиции, Национальной гвардии, ГСЧС и местной власти. В Киеве на службу выйдут более 6 тысяч правоохранителей", – говорится в сообщении.

Правоохранители также предупредили о проверке документов и осмотре вещей. Кроме того, при необходимости может быть ограничен доступ в отдельные места проведения мероприятий.

В полиции просят организаторов и участников массовых мероприятий с пониманием отнестись к работе по обеспечению публичного порядка и безопасности граждан, соблюдать требования законодательства и избегать конфликтных ситуаций и провокаций.

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Вторник, 14.02.2017

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