Полиция Киева перейдет на усиленный режим 18-22 февраля

Во всех регионах страны запланированы мероприятия ко Дню Героев Небесной сотни.

Полиция Киева перейдет на усиленный режим несения службы на время проведения мероприятий, приуроченных ко Дню Героев Небесной сотни с 18 по 22 февраля. Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины во вторник, 14 февраля.

По информации Нацполиции, во всех регионах страны запланированы мероприятия ко Дню Героев Небесной сотни.

"С целью обеспечения публичного порядка и безопасности граждан в территориальных подразделениях планируют при необходимости развернуть деятельность оперативных штабов, в состав которых войдут представители полиции, Национальной гвардии, ГСЧС и местной власти. В Киеве на службу выйдут более 6 тысяч правоохранителей", – говорится в сообщении.

Правоохранители также предупредили о проверке документов и осмотре вещей. Кроме того, при необходимости может быть ограничен доступ в отдельные места проведения мероприятий.

В полиции просят организаторов и участников массовых мероприятий с пониманием отнестись к работе по обеспечению публичного порядка и безопасности граждан, соблюдать требования законодательства и избегать конфликтных ситуаций и провокаций.