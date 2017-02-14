Кабмин не рассматривал введение ЧП

14.02.17 14:28Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

Чиновник утверждает, что процесс антикризисных мер уже запущен

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании не рассматривал вопрос введения чрезвычайного положения в энергетике. Об этом сообщил вице-премьер – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

"Нет, вопрос сегодня не рассматривался", – сказал он после заседания правительства.

По его словам, накануне по результатам заседания Энергетического штаба были предложены меры для обеспечения стабильности энергосистемы страны и уменьшения потребления угля с 28 тыс. тонн до 20 тыс. тонн. Министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику было поручено проработать данные меры.

"Население было защищено с точки зрения энергоснабжения и тепла. Я думаю, что день-два такого большого значения не имеют, но самое главное – процесс антикризисных мер уже запущен", – сказал Зубко.

Отвечая на вопрос, будет ли введено чрезвычайное положение при завершении разработки соответствующего плана министерством, чиновник сказал, что "возможности введения чрезвычайных мер, не надо путать с чрезвычайным положением".

"Чрезвычайные меры позволяют в оперативном режиме давать возможность эксплуатации энергоблоков теплогенераций, которые работают в Украине. Это не касается чрезвычайного положения для населения, это касается устойчивого функционирования энергетической системы Украины", – подчеркнул Зубко.

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