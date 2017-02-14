В РФ судят 18-летнего украинца за теракт в Ростове

14.02.17 13:27Сколько просмотров этой статьи18Сколько комментариев этой статьи0

Сам обвиняемый вину не признает.

Украинского блогера Артура Панова, которого обвиняют в подготовке взрыва на главной площади Ростова-на-Дону, судят в Северо-Кавказском окружном военном суде. Сам Панов не признал вину и считает, что российский суд не имеет права его судить.

"Я себя считаю невиновным по статьям, которые мне инкриминируют. Считаю, что суд Российской Федерации не имеет права меня судить", - заявил сегодня в суде Панов.

В помощи к подготовке теракта также обвиняется предполагаемый подельник украинца - житель Ростова-на-Дону 33-летний Максим Смышляев.

"Считаю себя невиновным по той статье, в которой меня обвинили. Но отводов к суду у меня нет", - добавил Смышляев.

Смышляев был задержан и впоследствии арестован в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении несовершеннолетнего украинца Артура Панова, который, по мнению сотрудников спецслужб, готовил теракт в Ростове-на-Дону.

Сам Панов родом из Луганской области. В 2015 году он был похищен на территории Украины, после чего передан представителям российских спецслужб, которые незаконно вывезли его в Россию. По официальной версии Следкома, Панов был задержан на территории России 5 декабря 2015 года, в Ростове-на-Дону.

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Вторник, 14.02.2017

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