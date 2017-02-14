В Николаеве разыскивается без вести пропавший подросток

Казанковским отделением Новобугского отдела полиции ГУНП в Николаевской области разыскивается несовершеннолетний ЛЕОНЕНКО АРТУР АЛЕКСАНДРОВИЧ 2001 года рождения - ученик Казанковского профессионального аграрного лицея.

Около 17:00 ч. 13 февраля 2017 года несовершеннолетний самовольно покинул общежитие учебного заведения и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 165-170 см, худощавого телосложения, сутулый, волосы средней длины темные, глаза темного цвета.

Был одет: болоневая куртка черного цвета, брюки черного цвета джинсовые, обут был в сапоги из пены камуфляжной расцветки, черная вязаная шапка.

Полиция обращается к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение несовершеннолетнего, сообщить в Казанковское отделение полиции по адресу : пгт. Казанка, ул.Мира, 196, или по телефонам (05164) 9-15-09, (0512) 53-13-96, 099-60-90-142, 068-79-88-215.