На Николаевшине вооружённый дробовиком мужчина напал на контролёров облэнерго

В Николаевской области вооружённый дробовиком мужчина напал на контролёров облэнерго, которые замеряли уровень потребления электричества в населённом пункте.

Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошёл ранним утром 14 февраля в селе Пересадовка. По словам контролёров, они замеряли при помощи специального прибора-«удочки» нагрузку на линии, чтобы обнаружить тех, кто ворует электроэнергию.

Внезапно к ним с криком «Стоять!» подбежал хозяин дома, возле которого коммунальщики проводили замеры. Вооружённый мужчина выстрелил в землю, а затем ударил прикладом по лицу одного из сотрудников облэнерго.

Позже он объяснил свой поступок тем, что принял коммунальщиков за грабителей. Отметим, что у мужчины были документы на оружие.

По словам контролеров, они были в форменной одежде, приехали на автомобиле с надписью «Николаевоблэнерго». Контролеры подтверждают, что делали замеры возле дома гражданина, с которым возник конфликт, однако во двор не заходили.