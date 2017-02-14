На Днепропетровщине спецназовцы полдня уговаривали грабителя сдаться

Молодой мужчина, которого подозревают в серии вооруженных грабежей, забаррикадировался в квартире, взял заложницу и угрожал взорвать дом.

Жизнь в военном городке обычно скучная и однообразная: офицерские жены дома варят борщи, каждое утро построение на плацу, да марш-броски на время. Но 13 февраля в поселке Черкасское Новомосковского района разыгрался настоящий боевик с заложниками и штурмом. ЧП произошло, когда спецназ приехал задерживать 29-летнего мужчину, подозреваемого в совершении серии вооруженных грабежей.

Сдаваться тот не собирался, но понимал, что оказался в ловушке. Выход он нашел кардинальный - забаррикадировался в квартире и угрожал взорвать себя и дом, если кто-то попытается проникнуть в жилище. Для пущей солидности даже взял в заложники свою сожительницу.

У меня было разрешение на задержание, но, оценив ситуацию, я решил начать с ним переговоры, - рассказал старший штурмовой группы спецподразделения КОРД Андрей. – Общаться мужчина наотрез оказывался. Угрожал взорвать дом вместе с жильцами, а потом покончить с собой.

Лишь через время спецназовцы смогли уговорить мужчину отпустить заложницу. Позже сдался и сам злоумышленник.

В помещении грабителя правоохранители обнаружили обрез гладкоствольного ружья, патроны 16-го калибра и боевую гранату Ф-1. Больше всего удивил найденный бронежилет 4-го класса защиты, не хуже, чем у спецназовцев.

Расследованием занимаются следователи Днепропетровской областной полиции. На данный момент открыто уголовное производство по статье грабеж. Злоумышленнику светит от 4 до 8 лет тюрьмы.