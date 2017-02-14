31.01.17 13:442170
Взрыв в Донецке: новые подробности
|14.02.17 12:25
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Происшествие случилось в районе завода химизделий.
Происшествие случилось в районе завода химизделий.
Утром во вторник, 14 февраля, прогремел мощный взрыв в Донецке в районе завода химических изделий в северной части окраины города.
Данных о пострадавших и разрушениях пока нет. Причины устанавливаются с руководством завода, передают СМИ сепаратистов.
Также в социальной сети ВК сообщили о взрыве, предположив, что сбили точку-У.