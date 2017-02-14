Взрыв в Донецке: новые подробности Происшествие случилось в районе завода химизделий. Утром во вторник, 14 февраля, прогремел мощный взрыв в Донецке в районе завода химических изделий в северной части окраины города. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет. Причины устанавливаются с руководством завода, передают СМИ сепаратистов. Также в социальной сети ВК сообщили о взрыве, предположив, что сбили точку-У. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама