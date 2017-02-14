31.01.17 13:442170
В Австрии арестовали двойника Гитлера
|14.02.17 10:33
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В Австрии полиция задержала двойника Адольфа Гитлера. Его обвиняют в возвеличивании нацистской эпохи.
В Австрии полиция задержала двойника Адольфа Гитлера. Его обвиняют в возвеличивании нацистской эпохи.
Как пишет BBC, 25-летний мужчина называет себя Харальд Гитлер. Он носит косой пробор на волосах и узнаваемые усы нацистского лидера.
Его заметили, когда он делал фото напротив дома в Браунау-на-Инне, где родился Гитлер.
В полиции также сообщили, что двойник недавно переехал в город на территории Германии. Также полиция считает, что его действия не были художественным актом и "молодой человек точно знал, что он делает".