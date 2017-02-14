В Австрии арестовали двойника Гитлера В Австрии полиция задержала двойника Адольфа Гитлера. Его обвиняют в возвеличивании нацистской эпохи. Как пишет BBC, 25-летний мужчина называет себя Харальд Гитлер. Он носит косой пробор на волосах и узнаваемые усы нацистского лидера. Его заметили, когда он делал фото напротив дома в Браунау-на-Инне, где родился Гитлер. В полиции также сообщили, что двойник недавно переехал в город на территории Германии. Также полиция считает, что его действия не были художественным актом и "молодой человек точно знал, что он делает". Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама