"Мама, в полицию не обращайся". В Украине орудуют банды похитителей

В Украине стали чаще красть людей. Данные о достатке преступники собирают из открытых реестров.

В Украине орудуют банды похитителей бизнесменов с целью выкупа. Информацию о благосостоянии будущей жертвы они собирают из открытых реестров и соцсетей. Сами предприниматели говорят, что знают о массовых похищениях, а потому вооружают охрану, ограждаются заборами, а перед знакомыми стараются всячески прибедняться.

Боятся обращаться в полицию

Одну из таких банд сейчас пытаются поймать в Киеве. У оперативников есть достоверная информация, что ее члены готовятся украсть бизнесмена, а потом требовать выкуп — $1,5 млн. «На счету банды уже несколько таких случаев. По одному из эпизодов был похищен 48-летний директор и бухгалтер столичной фирмы. Его украли на ул. Волынской, насильно удерживали на одной из дач под Киевом, а у бизнес-партнеров потребовали выкуп. Еще одного бизнесмена они убили. Мужчину украли, вывезли в одно из сел Макаровского района, где потом задушили удавкой», — рассказали нам источники в полиции.

Подобных случаев сейчас очень много, отмечают эксперты. Просто близкие бизнесменов не всегда стремятся сообщать о похищениях правоохранителям — боятся за жизнь родственников.

«При обращении в полицию бывают проблемы, и если у людей требуют выкуп, то в 99% случаев есть риск, что заложник обратно не вернется», — говорит «Вестям» первый вице-президент Всеукраинской ассоциации частных детективов Сергей Сеник.

Похищал чемпион

«Вести» выяснили, что только в Киеве уже десятки подобных случаев. Некоторые из них, правда, со счастливым концом. В ноябре минувшего года в Киеве похитили бизнесмена, причем прямо со двора собственного дома. «Они подъехали на микроавтобусе Volkswagen в 7:45, когда бизнесмен выходил на работу, схватили за руки и ноги, кинули в микроавтобус и увезли в лес в районе Виты-Почтовой.

Там, угрожая автоматами и пистолетом, потребовали $500 тыс. за освобождение. Бизнесмен поверил, что его могут убить, и позвонил жене. Мои коллеги задержали некоторых членов этой банды. Один из них оказался заслуженным боксером — чемпионом Киева и призером чемпионата Украины», — рассказали нам источники в полиции.

В октябре СБУ похвасталась, что поймала банду похитителей. Они украли жену бизнесмена и требовали выкуп — $150 тыс., который нужно было передать в течение суток. Местом встречи был столичный «Дарынок», где силовикам удалось задержать одного из членов банды. Организатором, к слову, стал один из родственников бизнесмена.

А в августе неизвестные похитили киевлянина на пр. Победы, куда он приехал к своей девушке. У матери потребовали выкуп — $300 тыс., причем произошло это, как только женщина приземлилась в аэропорту, возвращаясь из-за рубежа. «Мама, это я. Меня удерживают неизвестные мне люди, я не знаю, где я нахожусь, за мою свободу требуют $300 тыс., которые нужно собрать до завтрашнего дня», — услышала женщина записанный голос сына. А спустя минуту он добавил: «В милицию не обращайся».

Пропали бесследно

Но бывают случаи и бесследного исчезновения предпринимателей и небедных людей. Так, до сих пор полиция не нашла киевлянина Дениса Кожушко — основателя коворкинга на Петровке. В сентябре он вышел с работы и средь бела дня растворился.

Политики начали строить себе бункеры под землей.

«Никаких новостей о нем пока нет. Но дело не закрыто, парня продолжают искать», — сказала «Вестям пресс-офицер Оболонской полиции Оксана Щербак. До сих пор нет и новостей о похищенном чиновнике «Укрзализныци» Валерии Людмирском. Его украли возле дома. «Он был похищен 18 июля около 21:00. Сейчас у нас есть все основания полагать, что мужчины уже нет в живых», — говорят полицейские.

В сентябре в Киеве пропал финансовый директор крупной фирмы, которая занимается продажей техники и канцелярии. 60-летний бизнесмен рано утром выехал из дома в церковь на своем KIA Sportage и не вернулся. Жена вспомнила, что за несколько дней до этого муж рассказывал о бизнес-партнере, задолжавшем крупную сумму денег. «Бизнесмена предупредили, что у него могут быть проблемы и о нем собирают информацию», — рассказали нам знакомые мужчины.

Ищут данные в реестрах

Эксперты уточняют: чаще всего к похищению готовятся несколько месяцев, следят за жертвой, собирают информацию о перемещении и распорядке дня. «Организовать похищение не составляет труда.

Как правило, работают по наводке — и от недовольного родственника, и от завистника. Например, недавно был случай, когда водитель одного из предпринимателей сдал похитителям своего начальника, чтобы выплатить карточный долг», — рассказал «Вестям» Сеник.

По словам эксперта по безопасности Сергея Шабовты, росту числа похищений способствуют также открытие различных реестров, из которых можно понять финансовое благополучие. «Очень много информации сейчас бездумно вбрасывается в соцсети, которые также мониторят злоумышленники. Кроме того, никто не отменял старую традицию наводчиков»,— говорит «Вестям» Шабовта.

С пистолетом под подушкой

Бизнесмены о похищениях знают. «Я уже давно это слышу. У знакомых сына пытались выкрасть, но неудачно — он успел связаться с отцом. Многие сейчас наняли охрану для членов семьи или вовсе отправляют их за границу. В 90-е, чтобы запугать, убивали няню или охранника, теперь просто воруют родных.

Да, смотрят реестры по недвижимости, кадастры, декларации. Некоторые не обращаются в полицию, потому что толку от нее мало, только риск, что родных убьют. Многие хранят драгоценности или картины за рубежом, спят с пистолетами под подушкой», — рассказал нам один из бизнесменов.

Он добавляет, что в его кругах теперь стараются прибедняться — дорогие авто оставляют в гаражах, а при встречах со знакомыми жалуются на упадок в бизнесе и кредиты в банках.