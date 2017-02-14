Николаевцы помогли полиции

Случайные прохожие задержали вора на рынке и того, кто ограбил 74-летнего деда.

В воскресенье днем николаевским патрульным сообщили о краже на улице Малой Морской. На месте инспекторов уже ждали 74-летний пострадавший и еще двое мужчин, которые крепко держали третьего.

Оказалось, что 29-летний николаевец пришел в гости к пенсионеру, а когда уходил, прихватил хозяйский мобильный телефон. Старик заметил кражу и начал кричать в окно «держи вора!». На крики отреагировали двое прохожих. Они-то и схватили воришку. А полицейские обнаружили у него украденный телефон.

В этот же день в Николаеве на рынке на улице Космонавтов покупатель попытался стащить куртку. После примерки 25-летний молодой человек так и ушел в ней на улицу. Продавец подняла крик, поэтому вора сразу задержали прохожие. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города Николаева.