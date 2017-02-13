Убил живодера за издевательство над собакой

Сам защитник животного теперь находится под следствием.

Скандалы, связанные с жестоким обращением с животными, увы, не редкость. Зачастую живодерам удается избежать наказания за свои действия. Но вот запорожский охранник, уличенный в издевательствах над собакой, кары не миновал, он за это поплатился свой жизнью.

Рубил дворняжку сапкой

Практически в центре Запорожья есть улица, знакомая всем автомобилистам. На ней расположилось множество СТО, автобазы, стоянки, специализированные магазины с запчастями и многое другое. Одно из предприятий не сильно отличается от "соседей" - высокий забор, мощные ворота, стоят автомобили, а по территории бегают несколько собак-дворняжек. С виду не скажешь, что не так давно мирная жизнь автостоянки была нарушена громким происшествием -на пересменке охранник убил своего коллегу, когда застал того за издевательствами над собакой. 62-летний Георгий в кровь изрубил дворняжку, но его коллега, 67-летний Заур, заступился за ни в чем не повинное животное.

К нам из следственного управления обратились, чтобы мы помогли спасти жизнь собаке, - рассказала волонтер организации "Дай лапу, друг" Ирина Дидур. - Когда приехали ее забирать, самим стало больно. Собачка была в тяжелом состоянии. Оказывается, она была на привязи, а живодер рубил ее сапкой. На шее не было живого места, думали, что и глаза она лишится. Однако медикам удалось спасти и жизнь пса, и глаз - медленно, но уверенно она идет на поправку. Собачка дружелюбная и очень контактная.

На защитника бросился с топором

Чем не угодила дворняжка охраннику, никто сказать не может. Жулька уже 8 лет живет на территории стоянки, охраняла территорию, на посторонних звонко лаяла. Никого не кусала, а к своим была и вовсе ласковой.

Когда Заур пришел на пересменку, то услышал собачий визг, а затем увидел, как Жора избивает сапкой привязанную собаку, - описывает страшное событие один из сотрудников. - Заур закричал, чтобы тот прекратил издевательства. Жора в ответ - мол, не лезь не в свое дело. Мол, достало его все, что-то начал говорить про начальника. Заур сказал: "Почему ты агрессию на собаке вымещаешь, она ведь ни в чем не виновата?"

Сотрудники вспоминают, что тогда живодер оставил свою жертву, ушел в сторожку. Заур кинулся к собаке. А Георгий, выйдя из сторожки, заявил, дескать, не мужик ты после такого.

Он тогда схватил топор и пошел на меня, - рассказывал Заур на следствии. - В его глазах такая агрессия была, что я испугался. Начал пятиться назад, но поскользнулся на льду и упал. Рядом стоял багор пожарный, я его схватил и закричал: "Не подходи ко мне, убью". Но Жора не останавливался, он все напирал, замахнулся топором на меня… Тогда я наотмашь ударил его багром…

От полученных травм 62-летний охранник скончался, а его коллега попал под следствие.

Сейчас он находится под домашним арестом, - пояснила и. о. начальника отдела коммуникаций ГУНП Украины в Запорожской области Екатерина Людвик. - Расследование идет по статьям 15 ("Покушение на преступление") и 115 ("Умышленное убийство").

Все, кто знал обоих охранников, приняли сторону Заура, - говорят волонтеры. - Начальник даже сам нанял хорошего адвоката, чтобы тот занимался этим делом.

По неподтвержденным данным, дело могут переквалифицировать. Не исключено, что охраннику предъявят превышение мер самообороны.