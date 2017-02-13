Разрушение плотины Оровилл в Калифорнии (видео)

13.02.17 18:06Сколько просмотров этой статьи83Сколько комментариев этой статьи0

На YouTube появилось видео разрушения плотины Оровилл, которая находится в американском штате Калифорния.

Видео было размещено в сети телеканалом KCRA.

Напомним, 13 февраля стало известно, что в штате Калифорния проводится эвакуация граждан с населенных пунктов, расположенных вблизи плотины. Власти предупредили, что это не учебная тревога и населению Оливхерста, Гридли, Оровилла, Юба-сити, а также Лайв Ок, Мэрисвилла, Уитленда, Пламас Лейка следует как можно скорее покинуть свои дома и уехать в любом направлении, кроме северного. Всего будет эвакуировано около 130 тыс человек. Ранее местные власти предупредили, что плотина может разрушиться в течение часа.

Как отметили эксперты, в последние несколько месяцев в регионе выпали обильные осади, из-за чего уровень воды в плотине резко повысился. Было принято решение в целях предотвращения аварии сброс воды был увеличен до 100 кубических футов (2,8 тыс. кубометров) в минуту.

На видео, размещенном в ютуб, видно, что сброс воды уже осуществляется. Заметно, что вода переливается через запасной и основной водосброс. При этом основной водосброс уже поврежден. Видео, на котором запечатлено разрушение плотины, было сняты с воздуха.

Плотину Оровилл построили в период с 1962 по 1968 год. Ее высота составляет 230 метров и она является самым высоким гидротехническим сооружением в США.

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