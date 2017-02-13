Жестокого боевика "ДНР", который пытал пленных, задержали на Донбассе

13.02.17 16:09Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

Правоохранители задержали в Донецкой области террориста, подозреваемого в жестоком обращении с пленными украинскими военнослужащими.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

Там уточнили, что гражданина Украины П. задержали 10 февраля в городе Сватово. Он подозревается в том, что в период с августа по декабрь 2014 года в составе террористической организации "ДНР" незаконно удерживал в помещении СБУ в Донецке пленных военных ВСУ.

При этом, вопреки Женевской конвенции, "применял к ним физическое насилие, наносил побои, мучил, угрожал убийством, совершал другие действия, которые создавали угрозу их здоровью и жизни".

Поэтому, 11 февраля задержанному сообщили о подозрении по ст. 258-3 (участие в террористической организации), ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны против Украины) и ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса.

Также террорист взят под стражу сроком на два месяца.

Следствие установило личности 11 военнослужащих, пострадавших от действий боевика.

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