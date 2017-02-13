На Николаевщине рабочие обиделись на работодателя и побили его

Четверо рабочих фермы, причинив телесные повреждения управляющему и отобрав у него мобильный телефон, незаконно завладели его транспортным средством и поехали в Николаев.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В Баштанский отдел полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение о том, что сегодня примерно в 01:00 на территорию животноводческой фермы, расположенной в одном из сел района, ворвались четверо мужчин, среди которых заявитель узнал своих наемных рабочих.

По словам заявителя, нападавшие избили его, нанесли ножевые ранения, связали, а затем, отобрав у потерпевшего мобильный телефон, завладели его автомобилем «Mersedes 180» и поехали.

О розыске преступников и установлении места нахождения транспортного средства были направлены ориентировки в подразделения полиции области и соседних регионов, и уже через несколько часов в Баштанский отдел полиции поступило сообщение от патрульных полицейских о задержании нападавших на угнанном автомобиле.

Общаясь с правоохранителями, нетрезвые угонщики в возрасте от 37-ми до 59-ти лет, признались, что они решили воспользоваться автомобилем своего работодателя, чтобы выехать за пределы Баштанского района.

По словам злоумышленников, жителей Кривоозерского, Очаковского районов, областного центра и Херсона, заключив устный договор с владельцем фермы о работе, они рассчитывали на более качественные условия проживания и более высокую плату.

Существующее положение их не удовлетворяло, мол, для ночевки было предоставлено помещение рядом с животными, еду и деньги предоставляли не в том объеме, поэтому рабочие, решив «наказать» фермера, напали на управляющего и отобрали автомобиль.

Преступники рассчитывали выехать за пределы района, а затем, бросив транспортное средство, разойтись каждый в своем направлении.

Нападавшие, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, один из которых, житель Очаковского района, находился в розыске за совершение краж, по решению суда взяты под стражу.

Следственным отделением начато уголовное производство по признакам части 3 статьи 289 Уголовного кодекса Украины «Незаконное завладение транспортным средством» и части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины «Разбой».

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Задержанным объявлено о подозрении, проводятся следственные действия.