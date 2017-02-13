СКР: Киев применял в Донбассе оружие массового поражения - «Точку-У»

Киев применял в Донбассе оружие массового поражения — «Точку-У», заявили в Следственном комитете Российской Федерации.

Об этом сообщила и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко. Она отметила, что СК располагает доказательствами об использовании «Точки-У» в селах Терновое и Новосветловка, в городе Ровеньки и в поселке Юбилейный, являющемся частью Луганска. Доказательства были получены в рамках расследования уголовного дела о событиях на юго-востоке Украины.

В СК РФ отметили, что «Точка-У» является оружием массового поражения. Этот вид оружия предназначен для нанесения массовых потерь или разрушений на относительно больших пространствах и направлено на поражение неограниченного числа людей в зоне действия оружия.

Помимо этого в СК заявляют, что украинские военные также применяли ракеты, снаряженные осколочно-фугасными и кассетными зарядами.

«Международными договорами запрещено использование оружия, которое не оставляет шансов выжить как воюющим сторонам, так и гражданским лицам во время боестолкновений или в военных конфликтах», - подчеркнули в СК РФ.

Конфликт на юго-востоке Украины обострился в январе 2017 года. В последние несколько недель там участились обстрелы. Стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении перемирия и применении тяжелого вооружения.