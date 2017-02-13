В Румынии на митинги вышли десятки тысяч человек

13.02.17 12:52Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

В Румынии десятки тысяч человек вышли на митинги против действующего правительства страны.

Только в Бухаресте акцию протеста поддержали около 50 тыс человек. Они заблокировали здания государственных учреждений в центре Бухареста.

«Мы хотим работать, а не охранять вас», - скандировали протестующие.

Эта акция протеста стала самой массовой в Румынии с 1989 года. Участники акции возмущены политикой правительства Румынии. Изначально митингующие вышли на улицы против решения правительства премьер-министра Сорина Гриндяну касательно амнистии.

Массовые протесты в стране спровоцировала попытка социал-демократов ослабить антикоррупционные законы. Так, правительство хотело внести поправки, в результате которых из тюрем могли быть освобождены осужденные за коррупционные преступления сторонники правящей партии.

Отметим, постановление, которое декриминализировало ряд преступлений и предполагало амнистию для некоторых лиц, обвиненных в коррупции, было принято правительством 31 января. Правительство было вынуждено отменить указ, а его инициатор министр юстиции Флорин Иордач подал в отставку. Как заявил тогда Иордач, это решение вынужденное и продиктовано «необходимостью успокоить общественное мнение».

Тем не менее, протестные акции после этого не прекратились. Теперь граждане Румынии требуют отставки действующего правительства, поскольку они «не могут ему больше доверять».

Акция протеста проходят во многих крупных городах страны. Протесты явно координируются одним центром, поскольку примерно в 22:00 мск все участники акции одновременно подняли над головами листы цветной бумаги, образовав тем самым огромный национальный флаг, отмечает Reuters.

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Понедельник, 13.02.2017

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